Yeni MHK'dan dikkat çeken atama!
Serdar Tatlı başkanlığındaki TFF Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta Süper Lig maçlarında genç hakemlere görev verdi. Bu atamalar dikkatleri çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), yeni sezona yenilenen kadrosuyla giriyor.
MHK'de başkan Zekeriya Alp'in istifasının ardından göreve gelen Serdar Tatlı, Türk futbolunun önemli eski hakemlerinden Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu ve Mustafa Kamil Abitoğlu'nun yanı sıra Mahmut Çetiner, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan ile Nedim Göklü'den oluşan ekibini oluşturdu.
Yeni MHK'nin Süper Lig'in ilk haftasında maç yönetecek hakemler şöyle:
Arda Kardeşler (Ç.Rizespor-Fenerbahçe), Ali Palabıyık (Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor), Abdulkadir Bitigen (Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor), Tugay Kaan Numanoğlu (Göztepe-Yukatel Denizlispor), Bahattin Şimşek (Galatasaray-Gaziantep FK), Yaşar Kemal Uğurlu (Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa), Ali Şansalan (Trabzonspor-Beşiktaş), Mete Kalkavan (Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir), Yasin Kol (Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği) ve Burak Şeker (MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor).
ALİ ŞANSALAN İLK KEZ "BÜYÜK MAÇ" YÖNETECEK
Son yılların dikkati çeken hakemlerinde Ali Şansalan, ilk kez "Dört büyükler"in kendi aralarında oynayacağı maçta düdük çalacak.
Ligin ilk haftasında, sezona şampiyonluk parolasıyla giren takımlardan Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Bu müsabaka, genç hakemin kariyerinde de bir ilk olacak.
İKİ HAKEMİN İLK HEYECANI
MHK'nin üst klasman hakem listesindeki iki hakem, ilk kez Süper Lig'de maç yönetecek.
Daha önce TFF 1. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yöneten, Süper Lig karşılaşmalarında ise video yardımcı hakem veya dördüncü hakem olarak görev verilen Burak Şeker ve Yasin Kol, ilk haftada Süper Lig müsabakalarında düdük çalacak.
Burak Şeker, MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını, Yasin Kol ise Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği müsabakasında hakem olarak görev yapacak.
Üst klasmana yeni yükselen 3 isme TFF 1. Lig maçı
MHK, üst klasmana yeni yükselen 3 hakeme TFF 1. Lig'de maç verdi.
Bu yıl üst klasman hakemliğine terfi eden Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Kürşad Filiz ve Emre Kargın, TFF 1. Lig'in ilk haftasındaki müsabakaları yönetecek.
Taşkınsoy, sezonun açılış maçı olan Menemenspor-Altınordu karşılaşmasında düdük çalacak. Mustafa Kürşad Filiz, Boluspor-Ankara Keçiörengücü, Emre Kargın ise Ankaraspor-Eskişehirspor maçlarında görev yapacak.
ÜST KLASMAN HAKEMLERİ
Bu sezon görev alacak üst klasman hakem listesi şöyle:
Caner Ak, Zorbay Küçük, Alı̇ Palabıyık, Burak Pakkan, Erkan Özdamar, Kadı̇r Sağlam, Serkan Tokat, Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Sarper Barış Saka, Bahattı̇n Şı̇mşek, Arda Kardeşler, Cı̇han Aydın, Alı̇ Şansalan, Ümı̇t Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Turgut Doman, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Cüneyt Çakır, Çağdaş Altay, Emre Malok, Fırat Aydınus, Hüseyı̇n Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Mustafa Kürşad Fı̇lı̇z, Onur Özütoprak, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Dı̇renç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Hakan Ceylan, Halı̇l Umut Meler, Halı̇s Özkahya, Kutluhan Bı̇lgı̇ç, Yı̇ğı̇t Arslan, Abdulkadı̇r Bı̇tı̇gen, Alper Çetı̇n, Koray Gençerler, Atı̇lla Karaoğlan, Bülent Bı̇rı̇ncı̇oğlu, Ramazan Keleş, Yası̇n Kol.
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