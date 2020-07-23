23 Temmuz 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Süper Lig takımlarının gözü TFF 1. Lig kadrolarında

SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

Gelecek sezon uygulanmaya başlayacak olan yabancı futbolcu sınırlamasından dolayı takımları gözünü 1.Lig takımlarının kadrosunda bulunan genç oyunculara çevirdi. İşte detaylar...

2020-2021 sezonunda yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle takımları gelecek sezon transferlerinde yerli oyuncuya yöneldiler. Başta 4 büyük takımlar olmak üzere birçok Anadolu takımı 1. Lig takımlarının kadrosunda bulunan oyuncular için görüşmelere başladı. İşte öne çıkan futbolcular...

FATİH KURUÇUK
formasıyla 21 maçta 5 gol kaydetti.


BURAK KAPACAK
formasıyla 24 karşılaşmada 8 asist üretti.


OĞULCAN ÜLGÜN
Altınordu formasıyla 25 karşılaşmada görev aldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Ayrılık resmen açıklandı! Yeni hoca... Ayrılık resmen açıklandı! Yeni hoca...
TFF resmen açıkladı! Kulüplere ödemeler... TFF resmen açıkladı! Kulüplere ödemeler...
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör