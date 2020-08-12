Cenk Gönen Denizlispor ile anlaştı!
Yukatel Denizlispor gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen tecrübeli kaleci Cenk Gönen ile prensipte anlaştı.
Süper Lig ekibi Denizlispor, teknik direktörlük görevine Prosinecki'yi getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-siyahlılar son olarak Alanyaspor'da forma giyen serbest durumdaki kaleci Cenk Gönen ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kaleci 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Ege ekibinin formasını giymişti.
CENK GÖNEN'İN KARİYERİ
Cenk Gönen, Göztepe'de başladığı kariyerine 2005-06 sezonunda Denizlispor'a transfer olarak devam etmişti. Sonrasında Altay'a giden Gönen, 2008-09 sezonunda yeniden yeşil-siyahlı ekibe dönüş yaptı.
2 sezon daha Denizlispor forması giyen Cenk Gönen, 2010-11 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2015-16 sezonunda Galatasaray ile anlaşan Cenk Gönen, Malaga'da başarısız bir dönem geçirmiş, geride bıraktığımız sezon ise Alanyaspor'da sadece 1 maçta 90 dakika süre almıştı.
📝 Kulübümüz, tecrübeli kaleci Cenk Gönen ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/I6HHzecFZU— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) August 12, 2020
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