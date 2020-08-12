12 Ağustos 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Cenk Gönen Denizlispor ile anlaştı!

Cenk Gönen'in yeni takımı belli oldu!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Yukatel Denizlispor gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen tecrübeli kaleci ile prensipte anlaştı.

ekibi Denizlispor, teknik direktörlük görevine Prosinecki'yi getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-siyahlılar son olarak Alanyaspor'da forma giyen serbest durumdaki kaleci ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kaleci 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Ege ekibinin formasını giymişti.

CENK GÖNEN'İN KARİYERİ

Cenk Gönen, Göztepe'de başladığı kariyerine 2005-06 sezonunda Denizlispor'a transfer olarak devam etmişti. Sonrasında Altay'a giden Gönen, 2008-09 sezonunda yeniden yeşil-siyahlı ekibe dönüş yaptı.
2 sezon daha Denizlispor forması giyen Cenk Gönen, 2010-11 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2015-16 sezonunda Galatasaray ile anlaşan Cenk Gönen, Malaga'da başarısız bir dönem geçirmiş, geride bıraktığımız sezon ise Alanyaspor'da sadece 1 maçta 90 dakika süre almıştı.

Konyaspor, İbrahim Sehic ve Muhammet Demir ile anlaştı haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Robin Yalçın Sivasspor yolunda! Robin Yalçın Sivasspor yolunda!
Kocaman takım çalıştıracak mı? Açıkladı Kocaman takım çalıştıracak mı? Açıkladı
Yeni Malatyaspor Cueva ile anlaştı! Yeni Malatyaspor Cueva ile anlaştı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör