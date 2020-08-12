12 Ağustos 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Mehmet Sepil yeniden Kulüpler Birliği başkanı!

Mehmet Sepil yeniden başkan seçildi!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Kulüpler Birliği, tüm takımların katılımıyla toplandı. Göztepe'nin başkanı , Kulüpler Birliği'ne tekrardan başkan olarak seçildi.

Kulüpler Birliği başkanları, bugün Beşiktaş'taki bir otelde buluştu ve uzun bir toplantı düzenledi.

Bu toplantı sonrasında ekiplerinden Göztepe'nin Başkanı , diğer başkanların ısrarı üzerine yeniden başkan seçildi.

Mehmet Sepil: Ortak mutabakat sağlanırsa TFF itirazları değerlendirecek

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Sepil açıklamalarda bulunuyor! | CANLI Sepil açıklamalarda bulunuyor! | CANLI
Çaykur Rizespor çalışmalarını sürdürüyor Çaykur Rizespor çalışmalarını sürdürüyor
Robin Yalçın Sivasspor yolunda! Robin Yalçın Sivasspor yolunda!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör