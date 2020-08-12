Mehmet Sepil yeniden Kulüpler Birliği başkanı!

Kulüpler Birliği, tüm takımların katılımıyla toplandı. Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'ne tekrardan başkan olarak seçildi.

Kulüpler Birliği başkanları, bugün Beşiktaş'taki bir otelde buluştu ve uzun bir toplantı düzenledi.

Bu toplantı sonrasında Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, diğer başkanların ısrarı üzerine yeniden başkan seçildi.

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