İttifak Holding Konyaspor Uğur Demirok ile sözleşme yeniledi
İttifak Holding Konyaspor'da yeniden başkanlık görevine seçilen Hilmi Kuluk iç transferde Uğur Demirok ile yeniden anlaştı. Yeşil-beyazlılar milli stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İttifak Holding Konyaspor, iç transferde milli stoper Uğur Demirok ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Konyaspor, iç transferde milli stoper Uğur Demirok ile anlaşmaya vardı.Yeşil beyazlılar özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla takımın ligde kalmasında önemli bir rol üstlenen tecrübeli stoper ile 1 yılı kulübün opsiyonunda olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil de katıldı. Uğur Demirok, kendisini yeşil beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı. 32 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda yine 15 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Uğur Demirok yeşil beyazlı forma altında 2 sezonda çıktığı 38 maçta 1 gol attı.
YENİDEN BİZİMLE!— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) August 13, 2020
1️⃣5️⃣ DEMİROK #WARRIOR! 👊 pic.twitter.com/YMtAHuVF6x
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