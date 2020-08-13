13 Ağustos 2020, Perşembe

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İttifak Holding Konyaspor Uğur Demirok ile sözleşme yeniledi

Uğur Demirok Konyaspor'da kaldı!
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

'da yeniden başkanlık görevine seçilen Hilmi Kuluk iç transferde ile yeniden anlaştı. Yeşil-beyazlılar milli stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

, iç transferde milli stoper ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Konyaspor, iç transferde milli stoper Uğur Demirok ile anlaşmaya vardı.Yeşil beyazlılar özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla takımın ligde kalmasında önemli bir rol üstlenen tecrübeli stoper ile 1 yılı kulübün opsiyonunda olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil de katıldı. Uğur Demirok, kendisini yeşil beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı. 32 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda yine 15 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Uğur Demirok yeşil beyazlı forma altında 2 sezonda çıktığı 38 maçta 1 gol attı.

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