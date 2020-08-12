12 Ağustos 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Hatayspor yeni sezona Erzurum’da hazırlanıyor

Hatayspor yeni sezona Erzurum’da hazırlanıyor
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Teknik direktörlük görevine 'ı getiren çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor. Bordo-beyazlılar 3 Eylül'e kadar kamp çalışmalarını bu şehirde devam edecek.

'in yeni takımı , yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor.
Yeni teknik direktörü ile çalışmalarını sürdüren bordo beyazlılar, günün ikinci çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla son buldu.

HATAYSPOR 3 EYLÜL'E KADAR ERZURUM'DA
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, 3 Eylül'e kadar Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek.
Hatayspor, Erzurum'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Robin Yalçın Sivasspor yolunda!

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