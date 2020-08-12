Teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getiren Hatayspor çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor. Bordo-beyazlılar 3 Eylül'e kadar kamp çalışmalarını bu şehirde devam edecek.

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor.

Yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ile çalışmalarını sürdüren bordo beyazlılar, günün ikinci çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla son buldu.



HATAYSPOR 3 EYLÜL'E KADAR ERZURUM'DA

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, 3 Eylül'e kadar Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek.

Hatayspor, Erzurum'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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