12 Ağustos 2020, Çarşamba

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Alanyaspor'da corona virüsü şoku! Siopis...

Alanyaspor'da corona virüsü şoku! Siopis...
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Corona virüsü salgını etkisi sürdürmeye devam ediyor. ekiplerinden Aytemiz 'un futbolcusu corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Instagram hesabından açıklamada bulunan Alanyasporlu Yunan oyuncu , corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yunan futbolcu, yaptığı açıklamada ''Yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılan koronavirüs testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Evde karantina altında kalıyorum. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim'' sözlerini kullandı.

İşte Siopis'in o paylaşımı...

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