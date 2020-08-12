Alanyaspor'da corona virüsü şoku! Siopis...

Corona virüsü salgını etkisi sürdürmeye devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Siopis corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Instagram hesabından açıklamada bulunan Alanyasporlu Yunan oyuncu Siopis, corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yunan futbolcu, yaptığı açıklamada ''Yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılan koronavirüs testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Evde karantina altında kalıyorum. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim'' sözlerini kullandı.

İşte Siopis'in o paylaşımı...

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