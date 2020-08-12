12 Ağustos 2020, Çarşamba

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Aykut Kocaman takım çalıştıracak mı? Resmen açıkladı...

Kocaman takım çalıştıracak mı? Açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Kulüplerin teklif götürdüğü ve birçok takımın başında görmek istediği , önümüzdeki süreç ile ilgili açıklama yaptı.

Çalıştırdığı takımlarda başarıya ulaşan, sahadaki başarının yanı sıra futbol mantalitesini ve ekip felsefesini her gittiği kulübe yerleştiren 'ın adı çok sayıda kulüp ile anılırken, başarılı teknik adam, bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade etti.

"BU DÖNEMDE TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kendisine ilgi gösteren kulüp yöneticilerine teşekkür eden Kocaman, yaptığı açıklamada, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım" dedi.

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