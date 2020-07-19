19 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Süper Lig'de canlı puan durumu!

İşte Süper Lig'de canlı puan durumu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'de heyecan 33. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Zirveyi ve düşme hattını belirleyecek 7 mücadele aynı anda oynayacak. İşte ligde güncel puan durumu...

'de 33. hafta heyecanı 7 karşılaşmayla devam ediyor.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

Başakşehir - 69 Puan
Trabzonspor - 65 puan
Sivasspor - 60 puan
Beşiktaş - 59 puan
- 55 puan
Alanyaspor - 52 puan
Fenerbahçe - 50 puan
Gaziantep FK - 43 puan
Antalyaspor - 42 puan
Kasımpaşa - 40 puan
Göztepe - 39 puan
Gençlerbirliği - 36 puan
Denizlispor - 36 puan
Çaykur Rizespor - 35 puan
Konyaspor - 33 puan
Yeni Malatyaspor - 32 puan
Kayserispor - 32 puan
MKE Ankaragücü - 30 puan

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