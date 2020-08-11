11 Ağustos 2020, Salı

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Yeni Malatyaspor Christian Cueva ile anlaştı

Yeni Malatyaspor Cueva ile anlaştı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

Yeni Malatyaspor Perulu 10 numara 'yı renklerine bağladı. Son olarak  ekibi Santos'ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldı.

gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında Perulu 10 numara ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-siyahlılar bu transferi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.
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