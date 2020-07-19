19 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Nefesler tutuldu! Süper Lig'de Şahane Pazar

Süper Lig'de nefesler tutuldu! Dananın kuyruğu bugün kopacak...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

Süper Lig’de bugün hem şampiyon hem küme düşen ilk takım belli olabilir. Alınacak her üç puan hayati önemde. Saat 21.00’de başlayacak maçlarda hemen her saniye heyecan kasırgası yaşanacak.

Süper Lig'de dananın kuyruğu bugün kopacak. Bitime iki hafta kala 66 puanı bulunan lider Başakşehir, 'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek ve tarihe geçecek. Ama düşme hattında bulunan sarı kırmızılılar da üç puan peşinde. İkinci ise umudunu önümüzdeki haftaya taşımak için düşmeme mücadelesi veren 'u yıkıp Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.

Sezonun son derbisinde de Beşiktaş, F.Bahçe'yi ağırlayacak. Avrupa kupalarına katılmak için iki takım da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Alanya-Denizli, Rize-Malatya, Ankaragücü-Antalya ve Sivas- G.Birliği karşılaşmaları da düşme hattını şekillendirecek. Alınacak her üç puan hayati önemde ve takımların kaderlerini belirleyecek. Ankaragücü eğer bugün sahadan puansız ayrılırsa küme düşen ilk takım olacak.

İŞTE KRİTİK KARŞILAŞMALAR

Başakşehir - Kayserispor: Saat 21:00 - BeIN Sports 3

Başakşehir bugün Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak.

Trabzonspor - Konyaspor: Saat 21:00 - BeIN Sports 2

Trabzonspor Konya'yı yenip Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek

Ankaragücü - Antalyaspor: Saat 21:00 - BeIN Sports Max 2

Ankaragücü, 'dan puan alamazsa Süper Lig'e veda edecek.

Çaykur Rizespor - Malatyaspor: Saat 21:00 - BeIN Sports Max 1

Kazanan ligde kalma yolunda avantaj sağlayacak.

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