11 Ağustos 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Dever Orgill Antalyaspor'da

Dever Orgill Antalyaspor'da
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

ekiplerinden Fraport TAV , son olarak MKE Ankaragücü forması giyen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalya ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.




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