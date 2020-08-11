11 Ağustos 2020, Salı
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Ankaragücü Lukasik'in bonservisini aldı!
Ankaragücü geçen sezon devre arasında kiralık olarak takımına dahil ettiği Daniel Lukasik'in bonservisini aldı. Başkent ekibi Polonyalı futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Teknik Direktörlük görevine geçen sezon Kasımpaşa'da oldukça iyi işleri çıkartan Fuat Çapa'yı getiren Ankaragücü transferde hareketli saatler geçiriyor. Başkent ekibi geçen sezon Lechia Gdansk'dan kiraladığı Lukasik'in bonservisini aldı. Polonyalı futbolcu 2019-2020 sezonunda 14 karşılaşmada görev aldı.
Daniel Lukasik ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) August 11, 2020
🔗https://t.co/OuyW9SxjJc#Ankaragücü pic.twitter.com/bCYEUU8YwL
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