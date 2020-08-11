11 Ağustos 2020, Salı

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Ankaragücü Lukasik'in bonservisini aldı!

Ankaragücü Lukasik'in bonservisini aldı!
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

geçen sezon devre arasında kiralık olarak takımına dahil ettiği 'in bonservisini aldı. Başkent ekibi Polonyalı futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktörlük görevine geçen sezon Kasımpaşa'da oldukça iyi işleri çıkartan 'yı getiren transferde hareketli saatler geçiriyor. Başkent ekibi geçen sezon Lechia Gdansk'dan kiraladığı Lukasik'in bonservisini aldı. Polonyalı futbolcu 2019-2020 sezonunda 14 karşılaşmada görev aldı.

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