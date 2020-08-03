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Son dakika: Erol Bulut'tan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe...

Son dakika: Erol Bulut'tan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe...
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 Giriş Tarihi: 03.08.2020

Aytemiz ile başarılı bir sezon geçiren ve ile adı geçen , Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Aytemiz ile başarılı bir sezon geçiren teknik direktör , Aytemiz Alanyaspor'a veda etti. Erol Bulut yaptığı açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur. Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarımızla, 2019-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik; takımımızı Avrupa Kupaları'na götürme başarısı gösterdik. Ekibim ve ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz. Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa Kupalarında başarılar dilerim. Saygılarımla, Erol Bulut" ifadelerini kullandı.
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