TFF 2020-2021 sezonu harcama limitlerini açıkladı!
Tranfer dönemi resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu da, Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonu takım harcama limitlerini açıkladı. Açıklamaya göre en yüksek limit Galatasaray'a verilirken, en düşük limit ise Kayserispor'a verildi. İşte 21 Süper Lig takımının harcama limitleri...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıkladığı limitler şu şekilde:
HARCAMA LİMİTİ EN YÜKSEK 5 TAKIM ŞU ŞEKİLDE:
Galatasaray - 429 milyon TL
Beşiktaş - 259 milyon TL
Fenerbahçe - 154 milyon TL
Medipol Başakşehir - 148 milyon TL
Gaziantep FK - 136 milyon TL
Trabzonspor - 132 milyon TL
HARCAMA LİMİTİ AŞILIRSA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?
* Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar
* Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması
* Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı
* Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması
* Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması
* Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.
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