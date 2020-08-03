Süper Lig takımları büyük bir merakla TFF'nin harcama limitlerini açıklamasını bekliyor. Peki, TFF 2020-2021 sezonu harcama limitleri ne zaman açıklanacak?

Süper Lig kulüplerinin transfer dönemi için beklediği kararın açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu.

Nihat Özdemir'in açıklamalarına göre TFF, 4 Ağustos tarihinde kulüplerin harcama limitlerini duyuracak.

HARCAMA LİMİTİ AŞILIRSA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

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