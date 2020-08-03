03 Ağustos 2020, Pazartesi

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TFF 2020-2021 sezonu harcama limitleri ne zaman açıklanacak?

Harcama limitleri ne zaman açıklanacak?
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 Giriş Tarihi: 03.08.2020

takımları büyük bir merakla 'nin harcama limitlerini açıklamasını bekliyor. Peki, TFF 2020-2021 sezonu harcama limitleri ne zaman açıklanacak?

kulüplerinin dönemi için beklediği kararın açıklanmasına kısa bir süre kaldı. 'nun harcama limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu.

'in açıklamalarına göre , 4 Ağustos tarihinde kulüplerin harcama limitlerini duyuracak.

HARCAMA LİMİTİ AŞILIRSA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

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