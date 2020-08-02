02 Ağustos 2020, Pazar

SÜPER LİG

Son dakika: TFF'den Adana Demirspor açıklaması! "Süper Lig 21 takım ile oynanacak"

Süper Lig 21 takım ile oynanacak
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 Giriş Tarihi: 02.08.2020

'den düşmenin kalkması ile birlikte TFF 1. Lig ekipleri Süper Lig'e yükselme taleplerini iletmişlerdi. TFF, iddiaları hakkında açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 2020-2021 sezonunda 21 takım ile oynanacak.

İŞTE O AÇIKLAMA!

TFF resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 29 Temmuz 2020 tarihinde aldığı Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de düşmenin olmayacağına dair kararının ardından, son günlerde konunun çeşitli değerlendirmelere yol açması üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Özellikle Süper Lig'de takım sayısının artırılması hususunda bazı kulüplerimiz ve yöneticileri ile bir çok kesim tarafından çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.

Hatırlatmak isteriz ki, Süper Lig'e çıkan son takım TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde penaltılar sonucunda, takımı olmuştur.

Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak, finalin kaybedilmesi sonrasında Fatih Karagümrük'ü tebrik ederek, sonucu kabul ettikleri yönünde değerlendirmede bulunmasına rağmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 'ın sosyal medyadan Süper Lig'in 22 takımla oynanması ve Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınması yönünde "ilgili yerlerle görüştüğünü" ifade etmesi maksadını aşmaktadır.

Bu tarz söylemler, kamuoyunda farklı yorumlara ve beklentilere yol açmakta, aynı zamanda Türk futboluna zarar vermektedir.

Şunu önemle ifade etmek isteriz ki, TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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