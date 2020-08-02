02 Ağustos 2020, Pazar

SÜPER LİG

Junior Fernandes için Başakşehir ve Beşiktaş yarışıyor!

Beşiktaş ve Başakşehir Fernandes rekabetinde!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 Giriş Tarihi: 02.08.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren , 'un yıldızı için Başakeşhir ile yarış halinde. Alanyaspor ile sözleşmesi biten Fernandes'in transferini iki takım da bir an önce bitirmek istiyor. İşte detaylar...

ve , kıran kırana bir tranasfer yarışına girdi. Fotomaç'ın derlediği habere göre, sezonun sona ermesiyle beraber 'dan ayrılan ve ücretsiz oyuncu statüsüne geçen , iki kulübün de radarında. Junior Fernandes Türkiye'den ayrılmak istemiyor. Öte yandan Beşiktaş ve Başakşehir'in oyuncuyu kadrosuna katmak için teklif yaptığı ifade edildi.

CAZİP TEKLİF GİTTİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş da, Başakşehir'de Junior Fernandes'e 'cazip' teklifler sundu. Oyuncu, şu anda karar aşamasında.

Junior Fernandes, 38 resmi müsabakada rol aldı ve 12 gol 7 asistle oynadı.

Kevin Bua Beşiktaş'ın radarında! haberin devamı

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