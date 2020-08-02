Junior Fernandes için Başakşehir ve Beşiktaş yarışıyor!
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alanyaspor'un yıldızı Junior Fernandes için Başakeşhir ile yarış halinde. Alanyaspor ile sözleşmesi biten Fernandes'in transferini iki takım da bir an önce bitirmek istiyor. İşte detaylar...
Beşiktaş ve Başakşehir, kıran kırana bir tranasfer yarışına girdi. Fotomaç'ın derlediği habere göre, sezonun sona ermesiyle beraber Alanyaspor'dan ayrılan ve ücretsiz oyuncu statüsüne geçen Junior Fernandes, iki kulübün de radarında. Junior Fernandes Türkiye'den ayrılmak istemiyor. Öte yandan Beşiktaş ve Başakşehir'in oyuncuyu kadrosuna katmak için teklif yaptığı ifade edildi.
CAZİP TEKLİF GİTTİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş da, Başakşehir'de Junior Fernandes'e 'cazip' teklifler sundu. Oyuncu, şu anda karar aşamasında.
Junior Fernandes, 38 resmi müsabakada rol aldı ve 12 gol 7 asistle oynadı.
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