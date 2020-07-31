31 Temmuz 2020, Cuma
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Süleyman Hurma, 1926 yılında kurulan Karagümrük kulübünün tesisleri ve stadı olmadığını ifade ederek, ''Biz onları yapacak vizyona sahibiz. Devletin parasını da istemiyoruz. Sadece devlet bize yer imkanı sunarsa hem tesisilerimizi hemde stadyumumuzu yapmayı becerebilecek kapasiteye sahibiz ve inşallah öylede olacak. Eminim ki spor bakanımızda sayın devlet büyüklerimizde bu durumumuzu anlayışla karşılarlar. 36 yıl çok uzun bir süre ama Karagümrük'ün ne olduğunu bilmeyen çok insan var. Karagümrük bir futbol mabedidir özellikle Vefa Stadı. Oradan ülkemizin en önemli sporcuları ve spor adamları çıkmıştır. İnşallah ortaya koyacağımız centilmenlikle Türk futboluna örnek olmak istiyoruz'' diye konuştu.
Süleyman Hurma: 1926'da kurulan kulübüz ama tesis ve stadımız yok
TFF 1. Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, "Süper Lig'e insanların beklediğinden daha büyük bir renk katacağız ve bundan herkes emin olsun" dedi.
TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde penaltı atışları sonucu Adana Demirspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma açıklamalarda bulundu. Sahada çok zor bir mücadele olduğunu dile getiren Süleyman Hurma, "Tutkularımın peşinden gitmekten dolayı çok mutluyum. Bu işe çok az insan inandı. Benimle birlikte inan aileme, oğluma ve bütün futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. Onlar çok büyük bir iş yaptılar. Onlar da bizler de hiçbir zaman vazgeçmedik. Zaman zaman çok üzüldüğümüz anlar oldu ama şimdi bunları konuşmamamız lazım. Çünkü mutluyuz ve mutlu bir geceyi bozmamak gerekir. Rakibimiz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Bey çok iyi bir dostumuz. Takımında çok emeği olan bir insan. Teselli olmaz ama onları da tebrik ediyorum. Şans bize güldü. İnşallah Süper Lig'e insanların beklediğinden daha büyük bir renk katacağız ve bundan herkes emin olsun. Ben bu kulübü aldığımda ilk sözüm 'Karagümrüklüler sandıklardan bayraklarını çıkarsınlar kısa vadeli hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak' demiştim. İki senede bunu gerçekleştirdik şimdi ise diğer hedefimize gitmek için uğraşacağız" dedi.
''1926'DA KURULAN KULÜBÜZ AMA TESİS VE STADIMIZ YOK''
Süleyman Hurma, 1926 yılında kurulan Karagümrük kulübünün tesisleri ve stadı olmadığını ifade ederek, ''Biz onları yapacak vizyona sahibiz. Devletin parasını da istemiyoruz. Sadece devlet bize yer imkanı sunarsa hem tesisilerimizi hemde stadyumumuzu yapmayı becerebilecek kapasiteye sahibiz ve inşallah öylede olacak. Eminim ki spor bakanımızda sayın devlet büyüklerimizde bu durumumuzu anlayışla karşılarlar. 36 yıl çok uzun bir süre ama Karagümrük'ün ne olduğunu bilmeyen çok insan var. Karagümrük bir futbol mabedidir özellikle Vefa Stadı. Oradan ülkemizin en önemli sporcuları ve spor adamları çıkmıştır. İnşallah ortaya koyacağımız centilmenlikle Türk futboluna örnek olmak istiyoruz'' diye konuştu.
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