30 Temmuz 2020, Perşembe

SÜPER LİG

TFF disiplin sevklerini açıkladı!

TFF disiplin sevklerini açıkladı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.07.2020

Türkiye Futbol Federasyonu, -Alanyaspor ve Tuzlaspor-Manisa FK maçlarının ardından sevklerini açıkladı.

resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada " 1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun 29.07.2020 tarihinde oynanan A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ile 29.07.2020 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca 30.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak 'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü FATİH DİNÇER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü GÖKTÜRK ŞENTÜRK'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü MURAT ŞAFAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MESSIAS SILVA CARVALHO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA AKBULUT'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDURRAHİM DURSUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu KORAY KILINÇ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ERDİ TOKUL'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MESUT KABAHASANOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ERKAN ÖZYILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi FATİH EMRE DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi BURAK SUBAŞI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi CAN KARYAĞDI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü masörü RÜSTEM İLYAS'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

2- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.07.2020 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Play-Off müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 7/12, 9/3 maddeleri uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TUZLASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ÖMER FARUK ERMEÇ'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 29.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TUZLASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi AZİZ CAN ÇEVİK'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TUZLASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi FIRAT İLHANLI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- MANİSA FK Kulübü'nün 28.07.2020 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Play-Off müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 7/12, 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Resmen açıklandı! Küme düşme ve yabancı kuralı... Resmen açıklandı! Küme düşme ve yabancı kuralı...
TFF'den tarihi karar! Küme düşme ve yabancı sınırı.. TFF'den tarihi karar! Küme düşme ve yabancı sınırı..
Kulüpler Birliği'nden çok önemli hamleler! Küme düşme ve... Kulüpler Birliği'nden çok önemli hamleler! Küme düşme ve...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör