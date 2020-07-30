TFF disiplin sevklerini açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Alanyaspor ve Tuzlaspor-Manisa FK maçlarının ardından PFDK sevklerini açıkladı.
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü FATİH DİNÇER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü GÖKTÜRK ŞENTÜRK'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü MURAT ŞAFAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MESSIAS SILVA CARVALHO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA AKBULUT'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDURRAHİM DURSUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu KORAY KILINÇ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ERDİ TOKUL'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MESUT KABAHASANOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ERKAN ÖZYILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi FATİH EMRE DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi BURAK SUBAŞI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi CAN KARYAĞDI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü masörü RÜSTEM İLYAS'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir
2- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.07.2020 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Play-Off müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 7/12, 9/3 maddeleri uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
TUZLASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ÖMER FARUK ERMEÇ'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 29.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
TUZLASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi AZİZ CAN ÇEVİK'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
TUZLASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi FIRAT İLHANLI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- MANİSA FK Kulübü'nün 28.07.2020 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Play-Off müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 7/12, 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verdi.
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