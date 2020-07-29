29 Temmuz 2020, Çarşamba
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TFF'den tarihi karar! Süper Lig'de küme düşme ve yabancı sınırı...
Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da gerçekleştirilen toplantıda Süper Lig'de bu sezon küme düşme olmayacağına ve 2020-2021 sezonunu 21 takımla oynanmasına karar verdi. Bu karar ile birlikte Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü yeni sezonda da Süper Lig'de mücadele edecek. Öte yandan yeni yabancı kuralının da 1 yıl ertelenmesi kararı alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da gerçekleştirdiği toplantıyla Süper Lig'de önümüzdeki sezon küme düşme konusunu masaya yatırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı TFF Yönetim Kurulu toplantısında Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'Küme düşme kaldırılsın' tavsiyesi masaya yatırıldı ve gelecek sezonun 21 takımla oynanmasına karar verildi.
YABANCI KURALI 1 YIL ERTELENDİ
2020/2021 sezonu 21 takımla, 2021/2022 sezonu ise 20 takımla oynanacak. Yeni yabancı kuralı ise 1 yıl ertelendi.
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