29 Temmuz 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

TFF'den tarihi karar! Süper Lig'de küme düşme ve yabancı sınırı...

TFF'den tarihi karar! Küme düşme ve yabancı sınırı..
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

, Riva'da gerçekleştirilen toplantıda 'de bu sezon küme düşme olmayacağına ve 2020-2021 sezonunu 21 takımla oynanmasına karar verdi. Bu karar ile birlikte , ve Ankaragücü yeni sezonda da Süper Lig'de mücadele edecek. Öte yandan yeni yabancı kuralının da 1 yıl ertelenmesi kararı alındı.

, Riva'da gerçekleştirdiği toplantıyla 'de önümüzdeki sezon küme düşme konusunu masaya yatırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı Yönetim Kurulu toplantısında Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'Küme düşme kaldırılsın' tavsiyesi masaya yatırıldı ve gelecek sezonun 21 takımla oynanmasına karar verildi.

YABANCI KURALI 1 YIL ERTELENDİ

2020/2021 sezonu 21 takımla, 2021/2022 sezonu ise 20 takımla oynanacak. Yeni ise 1 yıl ertelendi.

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