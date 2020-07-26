Süper Lig: Kasımpaşa 3-2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 34. ve son haftasının kapanış maçında şampiyonluğu geçtiğimiz hafta garantileyen Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazandı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun kapanış maçında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan lacivert-beyazlılar, 9. ve 27. dakikada Fode Koita'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda 62. dakikada Yusuf Erdoğan'la skoru 3-0'a çıkaran Kasımpaşa, bu skor sonrası oyunu rölantiye aldı. Skorun 3-0'a gelmesiyle baskısını arttıran turuncu-lacivertliler, 78. dakikada Demba Ba ve 80'de Edin Visca'nın golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu Medipol Başakşehir 69, Kasımpaşa ise 10. sırada 43 puanla kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

27. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Thiam'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Koita'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

39. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

61. dakikada Yusuf Erdoğan, Mahmut Tekdemir'den kaptığı topu Mame Thiam ile buluşturdu. Mame Thiam, sağ çaprazdan ceza sahasına sokularak pasını tekrar Yusuf'a aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazından Yusuf'un sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



76. dakikada Quaresma'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mame Thiam'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.



77. dakikada sol taraftan Clichy'nin ortasında kale önünde Demba Ba kafa kafayla topu filelere yolladı. 3-1



80. dakikada sol taraftan Clichy'nin yaptığı ortada arka direkte Visca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Koita.

Başakşehir: Volkan, Caicara, Mehmet, Ponck, Aziz, Gökhan, Berkay, Visca, Aleksic, Elia, Guldbrandsen.

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