27 Temmuz 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

TFF'nin harcama limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu!

O tarih belli oldu! Harcama limitleri...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 Giriş Tarihi: 27.07.2020

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun tamamlanmasıyla birlikte gözler transfere çevrildi. Kulüpler yeni sezon takviyelerini yapmadan önce harcama limitlerinin netleşmesini bekliyor. Bu kapsamda da harcama limitleri 3 Ağustos'ta açıklayacağı öğrenildi. Bilindiği gibi transfer dönemi de 4 Ağustos'ta başlıyordu.

Süper Lig kulüplerinin merak beklediği karar açıklanıyor... 'nun harcama limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu.

Aktarılan bilgilere göre , 3 Ağustos tarihinde kulüplerin harcama limitlerini duyuracak.

HARCAMA LİMİTİ AŞILIRSA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

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