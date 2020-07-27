TFF'nin harcama limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu!

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun tamamlanmasıyla birlikte gözler transfere çevrildi. Kulüpler yeni sezon takviyelerini yapmadan önce harcama limitlerinin netleşmesini bekliyor. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu da harcama limitleri 3 Ağustos'ta açıklayacağı öğrenildi. Bilindiği gibi transfer dönemi de 4 Ağustos'ta başlıyordu.

Süper Lig kulüplerinin merak beklediği karar açıklanıyor... Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu.

Aktarılan bilgilere göre TFF, 3 Ağustos tarihinde kulüplerin harcama limitlerini duyuracak.

HARCAMA LİMİTİ AŞILIRSA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

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