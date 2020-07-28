Kulüpler Birliği'nden çok önemli hamleler! Küme düşme, yabancı kuralı...
Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantıya 18 Süper Lig kulübü ve TFF 1. Lig'den direkt çıkan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor katıldı. Toplantı sonrasında Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu. Sepil, 5 başlıkta birçok kararın alındığını açıkladı. İşte o başlıklar ve alınan kararlar...
Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.
Sepil'in açıklamalarının satır başları şöyle:
KÜME DÜŞME
"Ligi son 3 sırada bitiren Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü, ligden düşmenin kaldırılmasını talep etti. Toplantıda, kulüplerin tamamı bu konuda ortak görüşte birleşti."
YAYINCI KURULUŞ
"Yayıncı kuruluş, pandemide yaşanan zorluklarla ilgili bir indirim talebiyle gelmişti. TFF, bundan birkaç gün önce beni arayarak Digiturk'le bir rakam üzerinden anlaştıklarını söyledi. Kulüplerin içinde olmadığı bir toplantıda bu rakamın doğru olmadığı kararını aldık."
YABANCI KURALI KONUSU HAKKINDA...
"Yabancı sayısı kuralı alınmadan, kulüplerle görüşme yapılmasına karar verdik. 18 kulübün ortak kararıdır diye dediğimiz oluyor. Kulüplerin değişik kararları var. Ama bu konuda ortak paydada değildik."
"Ortak olarak aldığımız karar; bu kuralın bu sene yapılmasının kulüplere hiçbir faydası olmamıştır. Ekonomik anlamda kötüleşen kulüplere bu kural, yara açacaktır. Bu işi 1 yıl erteleyelim. Bu hızla alınan kararın hiçbir faydası yoktur. Bu uygulamanın bu sene yapılmasının hiçbir faydası olmadığını, federasyona hatırlatıyoruz."
HARCAMA LİMİTLERİ
"Harcama limitleriyle alakalı kulüpler arasında görüş ayrılıkları vardı. Bugün yaptığımız görüşmede; şu anki Federasyon'un getirdiği harcama limitleri konusunun, kulüplerin ihtiyacını karşılamadığını, zorluğa girileceğini değerlendirdik."
REZERV LİG
"5. konu Rezerv Lig. Gençlere oynayabilecek ortamı yaşatamıyoruz. Bu işte başarılı olmanın yolu; genç arkadaşlara oynama imkanı vermemizdir. U21 Ligi, ani bir kararla kaldırılmıştı. Yeni bir uygulamanın geleceği söylendi ama hala bir gelişme yok. Rezerv Lig'in çok önemli olduğunu ve bunun takipçisi olacağımızı Federasyon'a ileteceğiz."
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