Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cemil Usta Sezonu'nun 34. ve son haftasının programını açıkladı. Haftanın açılış karşılaşması 24 Temmuz Cuma günü Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 34'üncü hafta programı şöyle:

24 Temmuz Cuma

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

25 Temmuz Cumartesi

21.00 Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

21.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor

21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor

21.00 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

26 Temmuz Pazar

17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

DİĞER