Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz'da oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesinde Alper Ulusoy, Başakşehir-Denizlispor karşılaşmasında ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:

18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

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