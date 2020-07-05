05 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

31. haftanın hakemleri belli oldu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 31. haftasında 7 Temmuz'da oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesinde Alper Ulusoy, Başakşehir-Denizlispor karşılaşmasında ise düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:

18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Alanyaspor ikinci yarıda açıldı! Alanyaspor ikinci yarıda açıldı!
Başakşehir'den kritik 3 puan! İşte güncel puan durumu Başakşehir'den kritik 3 puan! İşte güncel puan durumu
Başakşehir fire vermedi! Başakşehir fire vermedi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör