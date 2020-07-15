Hatayspor İsmail Köybaşı'yı istiyor!
Kariyerini Granada'da sürdüren İsmail Köybaşı, gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak Hatayspor'un transfer listesine girdi. Güney ekibi, Selçuk İnan'a da teklif sunduklarını açıklamıştı.
Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Granada forması giyen ve kulübü ile olan sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı, Hatayspor'un radarına girdi.
TFF 1.Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyon olup Süper Lig'e çıkmayı başaran Hatayspor yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
TRT Spor'un haberine göre, Hatayspor'un transfer etmek istediği isimleriden birinin Hataylı olan ve İspanya'da Granada ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı olduğu öğrenildi.
Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen İsmail Köybaşı, Ağustos 2019'da Granada ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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