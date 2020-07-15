15 Temmuz 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Hatayspor İsmail Köybaşı'yı istiyor!

İsmail Köybaşı Süper Lig'e geri dönüyor!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

Kariyerini Granada'da sürdüren , gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak Hatayspor'un transfer listesine girdi. Güney ekibi, Selçuk İnan'a da teklif sunduklarını açıklamıştı.

Son olarak ekiplerinden Granada forması giyen ve kulübü ile olan sözleşmesi sona eren , Hatayspor'un radarına girdi.

1.Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyon olup Süper Lig'e çıkmayı başaran Hatayspor yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Spor'un haberine göre, Hatayspor'un transfer etmek istediği isimleriden birinin Hataylı olan ve İspanya'da Granada ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı olduğu öğrenildi.

Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen İsmail Köybaşı, Ağustos 2019'da Granada ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan: Selçuk İnan ile görüştük

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