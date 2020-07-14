14 Temmuz 2020, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de 33. hafta programı değişti! 7 maç aynı saatte

Süper Lig'de 33. hafta programı değişti! 7 maç aynı saatte
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

(), 'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Pazar günü 7 karşılaşma aynı saatte oynanacak.

(), 'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Cumartesi günü 2, Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.

Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.

Ligde 33. haftanın programı şöyle:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe

21.00 FK-Kasımpaşa

19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe



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