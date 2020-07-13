13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Gökhan Gönül'den ayrılık açıklaması!
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Sezon sonunda siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan başarılı oyuncu, geleceğiyle ilgili konuştu.
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek bitime 2 maç kala üçüncülük yarışını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda biten ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Gökhan Gönül, karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki futbolcu, "İlk geldiğimde söz verdiğim gibi son ana kadar sonuna kadar mücadele edeceğim. Şu an için bir şey yok, 2 hafta sonra ne olur bilmiyorum. Ben son ana kadar mücadele edeceğim Beşiktaş için." ifadelerini kullandı.
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