13 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gökhan Gönül'den ayrılık açıklaması!

Gökhan Gönül'den ayrılık açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.07.2020

'ın tecrübeli futbolcusu , BtcTurk maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Sezon sonunda siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren ve 'ye transfer olacağı konuşulan başarılı oyuncu, geleceğiyle ilgili konuştu.

'in 32. haftasında , deplasmanda BtcTurk 'u 1-0 mağlup ederek bitime 2 maç kala üçüncülük yarışını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda biten ve 'ye transfer olacağı konuşulan , karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki futbolcu, "İlk geldiğimde söz verdiğim gibi son ana kadar sonuna kadar mücadele edeceğim. Şu an için bir şey yok, 2 hafta sonra ne olur bilmiyorum. Ben son ana kadar mücadele edeceğim Beşiktaş için." ifadelerini kullandı.
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