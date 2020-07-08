Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçından çarpıcı kareler

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ligde son 6 maçtır galibiyet alamayan sarı-kırmızılı takım, bu maçta da sahadan 4-1 yenik ayrıldı. İşte Alanyaspor-Galatasaray maçından kareler...