07 Temmuz 2020, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (31. hafta)

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Günün kapanış maçında ise Başakşehir, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 07.07.2020 23:02
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

18- Ankaragücü 25 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

17- Rizespor 29 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

16- Yeni Malatya 29 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

15- Konyaspor 30 PUAN

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