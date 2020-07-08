Süper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu

Corona virüsü salgını nedeniyle sarkan Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül'de başlayacak. Transfer dönemi ise ağustosun ilk haftasında başlayıp ekimin ilk haftasında sona erecek.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu başlangıç tarihi belli oldu.

Corona virüsü salgını nedeniyle sarkan futbol sezonu, 11 Eylül Cuma günü başlayacak.

Transfer dönemi ise ağustos ayının ilk haftasında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

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