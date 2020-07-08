08 Temmuz 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle sarkan 'de 2020-2021 sezonu, 'de başlayacak. dönemi ise ağustosun ilk haftasında başlayıp ekimin ilk haftasında sona erecek.

'de 2020-2021 sezonunu başlangıç tarihi belli oldu.

Corona virüsü salgını nedeniyle sarkan futbol sezonu, Cuma günü başlayacak.

dönemi ise ağustos ayının ilk haftasında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

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