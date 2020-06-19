19 Haziran 2020, Cuma

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Bakan Kasapoğlu: Kulüplerimiz yayıncı kuruluştan ödeme alacaklar

Bakan açıkladı! Kulüplerimiz yayıncı kuruluştan ödeme alacaklar
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 Giriş Tarihi: 19.06.2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluş ile yapılan görüşmenin ardından kulüplerinin yayıncı kuruluştan ödeme alacaklarını açıkladı.

Kasapoğlu yaptığı açıklamada "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar. Bugün kulüplere ve federasyona 103 milyon lira ödenecek ve önümüzdeki haftadan itibaren de bu süreç periyodik olarak işleyecek." ifadelerini kullandı.

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