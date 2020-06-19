Bakan Kasapoğlu: Kulüplerimiz yayıncı kuruluştan ödeme alacaklar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluş ile yapılan görüşmenin ardından Süper Lig kulüplerinin yayıncı kuruluştan ödeme alacaklarını açıkladı.

Kasapoğlu yaptığı açıklamada "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar. Bugün kulüplere ve federasyona 103 milyon lira ödenecek ve önümüzdeki haftadan itibaren de bu süreç periyodik olarak işleyecek." ifadelerini kullandı.

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