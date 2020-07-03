Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK maçı sonrası gergin anlar

Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Yukatel Denizlispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konuk takımın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan mücadele sonrası sahada gergin anlar yaşandı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan sonra saha içinde konuk ekip futbolcuları sevinç yaşadı. Teknik direktör Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gelip sevinirken Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, "Başkan bu galibiyet senin için" diye bağırdı. Buna tepki gösteren Denizlispor Başkanı Ali Çetin sahaya su şişesi fırlatırken, Denizlispor ve Gaziantepli futbolcular arasında yaşanan gerginlik fazla büyümeden yatıştı.













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