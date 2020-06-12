Talimatlarda süre uzatıldı

TFF Yönetim Kurulu; Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik gerçekleştirdi.

Tahkim, disiplin, etik, uyuşmazlık ve çözüm ile kulüp lisans kurullarının toplantıları ile talimatlarında belirlenen yargılama sürecine ilişkin sürelerin durdurulması da 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

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