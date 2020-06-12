12 Haziran 2020, Cuma

SÜPER LİG

Talimatlarda süre uzatıldı

Talimatlarda süre uzatıldı
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Yönetim Kurulu; Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik gerçekleştirdi.

Tahkim, disiplin, etik, uyuşmazlık ve çözüm ile kulüp lisans kurullarının toplantıları ile talimatlarında belirlenen yargılama sürecine ilişkin sürelerin durdurulması da 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

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