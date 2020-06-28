28 Haziran 2020, Pazar

SÜPER LİG

Gaziantep FK 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Gaziantep ile Antalya yenişemedi
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında sahasında 'u konuk etti. Ligin orta sıralarında bulunan iki takımın karşılaşmasında iki takım 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

'in 29. haftasında sahasında ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ev sahibinde Kayode 58. dakikada sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında penaltı kazanan Antalyaspor'da topun başına geçen Adis Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve konuk ekip 1-1 eşitliği yakaladı.

Maçın 58. dakikasında Antalyaspor'da Hakan Özmert, ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 37 puana çıkarken, Gaziantep de 35 puana yükseldi.

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