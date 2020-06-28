Gaziantep FK 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Ligin orta sıralarında bulunan iki takımın karşılaşmasında iki takım 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.
Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ev sahibinde Kayode 58. dakikada sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Karşılaşmanın 88. dakikasında penaltı kazanan Antalyaspor'da topun başına geçen Adis Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve konuk ekip 1-1 eşitliği yakaladı.
Maçın 58. dakikasında Antalyaspor'da Hakan Özmert, ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 37 puana çıkarken, Gaziantep de 35 puana yükseldi.
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