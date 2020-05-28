28 Mayıs 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Süper Lig için karar günü

Süper Lig için karar günü
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

Süper Lig'de daha önce 12 Haziran'da topbaşı yapmayı planlayan (), bugün yapacakları son toplantı ile kesin kararlarını kamuoyuna duyuracak.

Süper Lig'de daha önce 12 Haziran'da topbaşı yapmayı planlayan , bugün yapacakları son toplantı ile kesin kararlarını kamuoyuna duyuracak.

20 Mayıs'ta Riva'da toplanan TFF Yönetimi ile Kulüpler Birliği, Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlaması için hemfikir olmuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin mevcut şartlarını değişimini göz önünde bulundurarak, kesin tarihi ise 'ta yapacakları basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtmişti. Bugün Riva'da son kez toplanacak olan TFF Yönetimi, son durumu kamuoyuna duyuracak.

Öte yandan yapılacak kritik zirvede, küme düşmenin devam etmesi kararının da alınması bekleniyor.

Canlı yayında duyurdu! Süper Lig'de küme düşme olacak mı? haberin devamı

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