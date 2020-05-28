Süper Lig için karar günü

Süper Lig'de daha önce 12 Haziran'da topbaşı yapmayı planlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün yapacakları son toplantı ile kesin kararlarını kamuoyuna duyuracak.

Süper Lig'de daha önce 12 Haziran'da topbaşı yapmayı planlayan TFF, bugün yapacakları son toplantı ile kesin kararlarını kamuoyuna duyuracak.

20 Mayıs'ta Riva'da toplanan TFF Yönetimi ile Kulüpler Birliği, Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlaması için hemfikir olmuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin mevcut şartlarını değişimini göz önünde bulundurarak, kesin tarihi ise 28 Mayıs'ta yapacakları basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtmişti. Bugün Riva'da son kez toplanacak olan TFF Yönetimi, son durumu kamuoyuna duyuracak.

Öte yandan yapılacak kritik zirvede, küme düşmenin devam etmesi kararının da alınması bekleniyor.

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