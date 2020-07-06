06 Temmuz 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 06.07.2020

'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Denizlispor'u ağırlayacak Başakşehir'in maçını Abdulkadir Bitigen, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un mücadelesini ise Halil Umut Meler yönetecek.

Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, 7 Temmuz Salı günü saat 18.30'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Günün diğer maçında ise lider Medipol Başakşehir, saat 21.00'de Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Lider Medipol Başakşehir'in en yakın takipçisi Trabzonspor ise 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

7 Temmuz Salı:

18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

8 Temmuz Çarşamba:

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

9 Temmuz Perşembe:

18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

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