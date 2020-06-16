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PFDK sevkleri açıklandı! Ozan Tufan ve Adem Büyük...

PFDK sevkleri açıklandı! Ozan Tufan ve Adem Büyük...
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 Giriş Tarihi: 16.06.2020

Türkiye Futbol Federasyonu (), resmi internet sitesinden () sevklerini açıkladı. Fenerbahçeli futbolcu "kural dışı hareket" Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük ise "hakaret" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

1- A.Ş. Kulübü futbolcusu 'ın 12.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle 'nın 43. maddesi uyarınca 13.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak 'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 13.06.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- A.Ş. Kulübü'nün 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.- A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 5/11 ve 5/4 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi TİMUR YENİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 5/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.06.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ADEM BÜYÜK'ün 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu ZEKİ YAVRU'nun 15.06.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Menajer CENGİZ YILMAZ'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/7 ve 21. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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