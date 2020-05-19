19 Mayıs 2020, Salı

SÜPER LİG

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği toplanma kararı aldı!

TFF siteden açıkladı! Toplantı hamlesi
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 Giriş Tarihi: 19.05.2020

(), Vakfı ile çarşamba günü 14.00'te biraraya geleceğini resmi internet sitesinden açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

" ile Süper Lig Vakfı, 20 Mayıs Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00'te toplantı yapacak.

Riva'da gerçekleşecek toplantıya Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak."

Kulüpler Birliği'nden toplantı kararı! haberin devamı

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