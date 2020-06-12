İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (27. hafta)

Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından Süper Lig’de müsabakalara kaldığı yerden bu hafta itibariyle yeniden başladı. 27. hafta Fenerbahçe - Kayseripor ve Göztepe - Trabzonspor maçlarıyla start verdi. Lider Trabzon, İzmir ekibi Göztepe’yi 2-1 geçti etti yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Fenerbahçe ise son sırada bulunan Kayserispor'u son dakikalarda buluduğu gollerle 2-1 mağlup etti, Avrupa iddiasını sürdürdü. Heyecan cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Corona virüsü arası sonrası Süper Lig puan durumu internette araştırılıyor. Süper Lig'de bu akşam iki karşılaşma oynandı. Corona virüsü arası sonrasında oynanan 27. hafta maçlarında, Fenerbahçe kendi sahasında Kayserispor'u, Trabzonspor ise deplasmanda Göztepe'yi mağlup etmeyi başardı. İşte Süper Lig puan durumu…

Süper Lig puan durumu

1.Trabzonspor 56 puan

2.M.Başakşehir 53 puan (1 maçı eksik)

3. Galatasaray 50 (1 maçı eksik)

4.Sivasspor 49 puan (1 maçı eksik)

5. Beşiktaş 44 puan (1 maçı eksik)

6.Fenerbahçe 43 puan

7. Alanyaspor 43 puan (1 maçı eksik)

8.Göztepe 37 puan

9.Gaziantep FK 32 puan (1 maçı eksik)

10.Denizlispor 31 puan (1 maçı eksik)

11.Antalyaspor 30 puan (1 maçı eksik)

12.Gençlerbirliği 28 puan (1 maçı eksik)

13. Kasımpaşa 26 puan (1 maçı eksik)

14. İH Konyaspor 26 puan (1 maçı eksik)

15. BTC Turk Y.Malatyaspor 25 puan (1 maçı eksik)

16.Çaykur Rizespor 25 puan (1 maçı eksik)

17.MKE Ankaragücü 23 puan (1 maçı eksik)

18.İM Kayserispor 22 puan

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