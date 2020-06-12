13 Haziran 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (27. hafta)

Heyecan kaldığı yerden devam ediyor! İşte güncel puan durumu
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından ’de müsabakalara kaldığı yerden bu hafta itibariyle yeniden başladı. 27. hafta - Kayseripor ve - Trabzonspor maçlarıyla start verdi. Lider Trabzon, ekibi Göztepe’yi 2-1 geçti etti yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Fenerbahçe ise son sırada bulunan 'u son dakikalarda buluduğu gollerle 2-1 mağlup etti, Avrupa iddiasını sürdürdü. Heyecan cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Corona virüsü arası sonrası puan durumu internette araştırılıyor. Süper Lig'de bu akşam iki karşılaşma oynandı. Corona virüsü arası sonrasında oynanan 27. hafta maçlarında, kendi sahasında 'u, Trabzonspor ise deplasmanda 'yi mağlup etmeyi başardı. İşte Süper Lig puan durumu…

Süper Lig puan durumu

1.Trabzonspor 56 puan

2.M.Başakşehir 53 puan (1 maçı eksik)

3. Galatasaray 50 (1 maçı eksik)

4.Sivasspor 49 puan (1 maçı eksik)

5. Beşiktaş 44 puan (1 maçı eksik)

6.Fenerbahçe 43 puan

7. Alanyaspor 43 puan (1 maçı eksik)

8.Göztepe 37 puan

9. FK 32 puan (1 maçı eksik)

10.Denizlispor 31 puan (1 maçı eksik)

11.Antalyaspor 30 puan (1 maçı eksik)

12.Gençlerbirliği 28 puan (1 maçı eksik)

13. Kasımpaşa 26 puan (1 maçı eksik)

14. İH Konyaspor 26 puan (1 maçı eksik)

15. BTC Turk Y.Malatyaspor 25 puan (1 maçı eksik)

16. 25 puan (1 maçı eksik)

17.MKE Ankaragücü 23 puan (1 maçı eksik)

18.İM Kayserispor 22 puan

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