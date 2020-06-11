11 Haziran 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Yeni talimat

Yeni talimat
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

, 1. Lig ve Ziraat maçlarına ilişkin talimatta, öneriler değerlendirilerek değişiklikler yapılacak.

, 1. Lig ve Ziraat maçlarına ilişkin talimat değişikliği yapıldı. TFF'nin açıklamasına göre TFF yönetim kurulu, Kovid-19 salgını nedeni ile durdurulan Süper Lig, TFF 1. Lig ve müsabakalarının özel koşullarla oynatılmasına ilişkin "Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ta kulüpler ve ilgili kurumlardan gelen önerileri de değerlendirerek, değişiklik yapılmasına karar verdi.
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