10 Haziran 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de maçlardan önce saygı duruşu yapılacak

Lig maçları öncesi saygı duruşu yapılacak
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

(), oynanacak maçları öncesinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar ve eski milli futbolcu için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

'ni resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A eski futbolcusu anısına, 2020 tarihleri arasında oynanacak müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek" denildi.

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