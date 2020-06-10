10 Haziran 2020, Çarşamba
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Süper Lig'de maçlardan önce saygı duruşu yapılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 12-15 Haziran oynanacak Süper Lig maçları öncesinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar ve eski milli futbolcu Talat Özkarslı için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
TFF'ni resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek" denildi.
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