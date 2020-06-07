07 Haziran 2020, Pazar
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Yayıncı kuruluştan flaş karar! İlk hafta karşılaşmaları...
12 Haziran'da kaldığı yerden başlayacak olan Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları öncesi yayıncı kuruluş Beinsports flaş bir karar aldı.Yayıncı kurului ilk hafta karşılaşmaları stadyumdan değil stüdyodan anlatacak.
Coronavirüsü pandemisi nedeniyle verilen 2.5 aylık aranın ardından yeniden başlayacak olan Süper Lig'de yayıncı kuruluş, ilk hafta oynanacak karşılaşmalarda minimum personel görevlendirmek adına tedbiri elden bırakmadı.
SPİKER GÖREVLENDİRİLMEDİ
Hürriyet'in haberine göre yayıncı kuruluşun bu hafta oynanacak olan 9 Süper Lig karşılaşmasına da maç anlatımı için spiker göndermeyeceği öğrenildi. Yayıncı kuruluşun maç spikerlerini bu haftaki karşılaşmalar için statlarda görevlendirmediği, anlatımların stüdyodan yapılacağı ifade edildi.
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