10 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor! Şampiyonluğun anahtarı 29-30

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig, en son 17 Mart'ta oynanmıştı. Cemil Usta Sezonu, yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlıyor! 8 maçın kaldığı ligde birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak. Bu sezon şampiyonluğun anahtarı ise o haftalar gösterildi. İşte dev karşılaşmalar ve şampiyonluğun şifresi...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 11:04
ABONE OL
  • 1
  • 9
Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor! Şampiyonluğun anahtarı 29-30

Uzun bekleyiş nihayet son buluyor... Süper Lig'in başlamasına sadece 2 gün kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor! Şampiyonluğun anahtarı 29-30

8 hafta sonunda şampiyonluğu kimin kazanacağı ise büyük merak konusu... Öte yandan fikstüre göre kritik haftalar da belli oldu.

  • 3
  • 9
Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor! Şampiyonluğun anahtarı 29-30

Takvim'de yer alan habere göre ligin 29 ve 30. haftaları, şampiyonluğun kaderini belirleyebilir.

  • 4
  • 9
Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor! Şampiyonluğun anahtarı 29-30

Medipol Başakşehir-Galatasaray ve Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmaları düğümü çözecek.

  • 5
  • 9
Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor! Şampiyonluğun anahtarı 29-30

Cimbom, iki rakibini de yenerse şampiyonluk yarışında avantajı eline geçirecek ve kalan 4 hafta için elini bir hayli güçlendirecek. Aslan iki rakibinin de 3 puan gerisinde yer alıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör