TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! Yabancı sınırı gelecek sezon değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'in gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Temmuz'da eğer corona virüsünün kaybolması durumunda, şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir." dedi. Özdemir ayrıca ''Seneye sezon başlamadan, yabancı oyuncu konusunda kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Bu ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in gündemine dair Ekonomist Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezası ile ilgili görüşlerini belirten Nihat Özdemir, "TFF'nin bütün finansal elemanları ve hukukçuları, Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik, inşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz." dedi.

Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maçları seyircisiz oynatıyoruz ama şartlar düzelip izin verirse son 3 maçı seyircili oynatabilmek isteriz. Bizim ligimizde hem şampiyonluk yarışında, hem de küme düşme hattında kıyasıya mücadele var. Dolayısıyla tescil gibi bir karar söz konusu değildi. Olmazsa olmazımız bu maçları tamamlayarak oynanması yönünde. O yolda gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TESCİL KARARI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bizim ligimizde hem şampiyonluk yarışında, hem de küme düşme hattında kıyasıya mücadele var. Dolayısıyla tescil gibi bir karar söz konusu değildi. Olmazsa olmazımız bu maçları tamamlayarak oynanması yönünde. O yolda gidiyoruz.

"GELECEK SEZON BAŞLAMADAN YABANCI OYUNCU KRİTERLERİNİ YAYINLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

''Seneye sezon başlamadan, yabancı oyuncu konusunda kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Bu ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda acaba nitelik arayabilir miyiz? Türkiye'deki futbolculara baktığımızda, 30 yaşın üzerinde çok futbolcu var. Bunlara kriter getirebilir miyiz? Altyapıdan yetişenlere yer veriyorlar mı? Bunlara çalışıyoruz.''

"ŞİKE YAKALARSAK ÜZERİNE GİDERİZ"

Şikeye göz yummadıklarını anlatan Özdemir, "2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz."

DİĞER