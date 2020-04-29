Kayıp 100 milyon TL

Aktif Bank’ın araştırmasına göre; ligler başlamazsa maç günü, yayın ve ticari gelirlerde yaklaşık 1 milyar TL kayıp olacak. Seyircisiz oynanırsa zarar 100 milyon TL’de kalacak.

Koronavirüs salgını, ekonomik açıdan birçok sektöre büyük yara verirken, Türk futbolunda da önemli kayba neden olabilir. Aktif Bank'ın hazırladığı "Kovid-19 Öncesi ve Sonrasında Futbol Ekonomisi" raporuna göre; 8 haftası kalan Süper Lig'de ertelenen 72 maçın oynanmaması ciddi bir gelir kaybına neden olacak. Avrupa'nın 5 büyük liginde kalan maçların oynanamaması durumunda kulüplerin finansal kaybının 4 milyar euro'ya ulaşabileceği belirtilen raporda, Süper Lig'in tamamlanamaması halinde maç günü, yayın ve ticari gelirlerde yaklaşık 1 milyar TL'lik kayıp yaşanabileceği öngörüldü. Maçların seyircisiz oynanması halinde, sadece maç günü gelirlerinden yaklaşık 100 milyon liralık bir kayıp oluşabilir.

YAYIN GELİRİ 170 MİLYON TL

2017-2018'da 396,3 milyon lira, 2018-2019'da 491,1 milyon lira maç günü geliri elde eden Süper Lig'in bu sezon sonunda 520-550 milyon lira maç günü gelirine ulaşması öngörülüyor. Süper Lig tamamlanamazsa kulüpler 170 milyon lirayı aşan yayın gelirinden mahrum kalacak. Bu sezon kulüplere yaklaşık 2 milyar liralık naklen yayın geliri dağıtılması planlanıyor. Ancak maçlar oynanmazsa, kulüpler sadece sportif performanslardan elde edeceği 172,8 milyon liralık geliri kaybedecek. Lige katılım payı, geçmiş şampiyonlara ödenen bonuslar ve ilk 6 takımın bonusları ise 172,8 milyon liranın içinde yer almıyor.

EN HIZLI ÖNLEM ALAN LİG TÜRKİYE

Koronavirüs salgını sürecinin ele alındığı araştırmada, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi ile kıyaslandığında, Süper Lig'in ilk vakanın görülmesinin ardından 8 gün ile en hızlı harekete geçen organizasyon olduğu aktarıldı

İNGİLTERE'DE ZARAR BÜYÜK

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde toplamda 509 maç ertelendi. Söz konusu 5 büyük organizasyonun yıllıkö toplam geliri 18 milyar euro'yu bulurken, yıllık 6 milyar euro'luk geliriyle İngiltere Premier Lig zirvede yer alıyor. Maçların oynanmaması durumunda Premier Lig'deki finansal kaybın 1 milyar euro'nun üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Beş büyük ligin ise toplam kaybının ise 4 milyar euro'yu bulabileceği hesaplanıyor.

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