21 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş kancası! Transferi böyle duyurdular

Corona virüsü salgını nedeniyle transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ile Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen iki ezeli rakip, yıldız golcüyü kadrolarına katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 15:01
ABONE OL
  • 1
  • 19
Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş kancası! Transferi böyle duyurdular

Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Beşiktaş, amansız bir transfer yarışına girdi...

  • 2
  • 19
Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş kancası! Transferi böyle duyurdular

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşanan mali zorlukları göz önünde bulunduran her iki kulüp de önceliğini bonservissiz veya düşük maliyetle kadrosuna katabileceği oyunculara veriyor.

  • 3
  • 19
Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş kancası! Transferi böyle duyurdular

Bu bağlamda Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle temasa geçen İstanbul'un iki devinin, amansız bir transfer savaşına başladığı kaydedildi.

  • 4
  • 19
Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş kancası! Transferi böyle duyurdular

Gelecek sezon gol yollarında sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rotası İspanya oldu...

  • 5
  • 19
Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş kancası! Transferi böyle duyurdular

Grada3.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı ve Fotomaç'ın derlediği haberde net ifadeler kullanırken, "İstanbul Kalinic'i çağırıyor" başlığını attı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör