TFF liglerin başlama tarihi açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Sağlık Kurulu ile yaptığı toplantının ardından Süper Lig'in 12 Haziran 2020'de başlayacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla geçtiğimiz hafta görüşmüş, ertesi gün de Süper Lig'in 12-13-14 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı.
Federasyonun bugün TFF Sağlık Kurulu ile yaptığı toplantı ile toplantı sonrasında liglerin başlayacağı tarihler ile ilgili kararlar verildi. TFF, liglerin başlayacağı tarihleri resmi internet sitesinden açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur.
TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:
1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020
2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020
3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020
4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020
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