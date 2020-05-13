13 Mayıs 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

TFF liglerin başlama tarihi açıkladı

TFF resmen duyurdu! İşte liglerin başlama tarihi
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 Giriş Tarihi: 13.05.2020

, ile yaptığı toplantının ardından 'in 12 Haziran 2020'de başlayacağını açıkladı.

Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla geçtiğimiz hafta görüşmüş, ertesi gün de 'in 12-13-14 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı.

Federasyonun bugün ile yaptığı toplantı ile toplantı sonrasında liglerin başlayacağı tarihler ile ilgili kararlar verildi. TFF, liglerin başlayacağı tarihleri resmi internet sitesinden açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş açıklama!

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu , bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur.

TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:

1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020

2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020

3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

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