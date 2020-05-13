Son dakika: TFF'den flaş karar! Finansal Fair Play talimatında değişiklik yapıldı!

Corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen aranın ardından Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasına karar verilmişti. TFF son dakika gelişmesini açıkladı. Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün toplanan yönetim kurulunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapma kararı aldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici madde 9 eklenerek, daha önce 14.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile eklenen geçici madde 7 ile uzatılan finansal rapor gönderim tarihlerinin revize edilerek, talimatın EK XII / B. finansal raporların gönderim takvimlerinin 31 Mayıs yerine 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran yerine 31 Temmuz 2020 olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

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