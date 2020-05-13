13 Mayıs 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika: TFF'den flaş karar! Finansal Fair Play talimatında değişiklik yapıldı!

TFF'den flaş karar! Finansal Fair Play...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 Giriş Tarihi: 13.05.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle 'e verilen aranın ardından Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasına karar verilmişti. son dakika gelişmesini açıkladı. ve Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün toplanan yönetim kurulunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapma kararı aldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" ve Talimatı'na geçici madde 9 eklenerek, daha önce 14.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile eklenen geçici madde 7 ile uzatılan finansal rapor gönderim tarihlerinin revize edilerek, talimatın EK XII / B. finansal raporların gönderim takvimlerinin 31 Mayıs yerine 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran yerine 31 Temmuz 2020 olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

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